أخبار حزبيةالأربعاء 04 تشرين أول 2017 قيومجيان: لاعتقال من قام بتخريب الأملاك العامة في المدينة الرياضية أكد القيادي في “القوات اللبنانية” ريشارد قيومجيان الى ان التخريب المتعمّد للمتلكات العامة الذي طال المدينة الرياضية منذ يومين هو عمل إجرامي غير مبرر ويضرب صورة لبنان الحضارية والأخلاقية والرياضية. وطالب في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر” طالب القضاء والأجهزة الأمنية التحرك والتحقيق واعتقال من قاموا بالتخريب وسببوا أضراراً مادية مكلفة للدولة والمال العام وستصلّح من جيوب الناس. نطالب القضاء والأجهزة الأمنية التحرك والتحقيق واعتقال من قاموا بالتخريب وسببوا أضراراً مادية مكلفة للدولة والمال العام وستصلّح من جيوب الناس — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) October 4, 2017 التخريب المتعمّد للمتلكات العامة الذي طال المدينة الرياضية منذ يومين هو عمل إجرامي غير مبرر ويضرب صورة لبنان الحضارية والأخلاقية والرياضية — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) October 4, 2017 كلمات مفتاحية: ريشارد قيومجيانالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية