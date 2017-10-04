مقتل 50 مدنيّاً في قصف روسيّ في دير الزور

أعلنت مصادر المعارضة أن 50 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال قتلوا وأصيب العشرات نتيجة قصف لطائرات حربية روسية أثناء عبورهم نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت شبكة فرات بوست أن الطيران الحربي الروسي شنّ 6 غارات على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح.

وأفادت الشبكة أن مساجد البلدات القريبة أطلقت نداء استغاثة من أجل التبرع بالدم وإنقاذ المصابين.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 20 مدنياً على الأقل الأربعاء بغارات روسية لدى محاولتهم عبور نهر الفرات هرباً من معارك تخوضها قوات النظام ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأحصى المرصد مقتل “20 مدنياً على الأقل بينهم نساء وأطفال جراء غارات روسية استهدفتهم أثناء محاولتهم التنقل على متن عبارات من غرب نهر الفرات إلى شرقه، جنوب شرق مدينة الميادين، هرباً من المعارك العنيفة بين قوات النظام وتنظيم “داعش”.

وأشار المرصد إلى أن “60 مدنياً آخرين هم في عداد المفقودين أو الجرحى”.