خاص موقع “القوات”:المباني المخالفة في الرويسات شيدت على أراضي “مشاع”… وستُزال

وقوع اشكال أثناء قيام بلدية الجديدة بإزالة مخالفات ضمن نطاق منطقة رويسات الجديدة بمؤازرة قوى الامن الداخلي، وذلك بعد سلسلة انذارات وجهتها للمخالفين ولم يتم الامتثال لها.

وقام بعض السكان برمي العبوات البلاستيكية والحجارة على عناصر قوى الامن، في محاولة لوقف ازالة المخالفات.

وأشار مصدر أمني رفيع لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن إزالة مخالفات البناء في الرويسات – الجديدة، إجراء روتيني، لكنه يأخذ زخماً، نظراً الى طبيعة المنطقة.

ولفت الى أن المخالفات عادة ما تُنفذ أثناء عاشوراء، إذ يستغل المخالفون إنشغال القوى الأمنية، والإجراءات المُتبعة في مثل هذا اليوم لتمرير مخالفاتهم، مؤكداً أن لا غطاء سياسياً وأن أي مخالفة ستُزال.

وأسف المصدر الأمني لأن أي عملية إزالة مخالفة، تترافق مع حملة منظمة يقودها الأهالي وكأن هناك عملية تهجير، مشدداً على أن المباني شيدت على أراضي “مشاع”، وقد تم تحويل هذه الابنية الى أمر واقع، تماماً كما حصل في بعض مناطق جرود جبيل.