البدء بتأهيل ست مواقع أثرية في وادي قاديشا بدعم من النائب جعجع

بدعوة من النائب ستريدا جعجع عقد اجتماع مساء الإثنين في معراب حضره رئيس جمعية ادارة وادي قاديشا ” سيادة المطران جوزيف نفاع، النائب ايلي كيروز، الاب سليم الريس، الاب كميل كيروز، الخوري طوني الاغا، الاب شربل كيروز، الخوري جورج عيد، رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي خلوف رئيس بلدية حدشيت روبير صقر، عضو المجلس البلدي كارلوس اسحاق، رئيس رابطة المخاتير الكسي فارس، والمخاتير: جوزيف ساسين ميلاد ايليا جرجس صعيب وايلي وردان.

الرؤساء السابقون للبلدية: ايلي حمصي، نبيل دريبي ورامي عيد، سمر كرم (مديرية الاثار)، دجو كريدي (مكتب الاونيسكو). مدير الوادي المهندس رولان حداد، المهندسة نتالي كيروز، السيد سعد صفير، منسق منطقة بشري في “القوات اللبنانية” المهندس جوزيف اسحاق، د.ليلى جعجع، رئيس جهاز التنشئة السياسية الاستاذ شربل عيد، امين سر منطقة بشري روبير حدشيتي، رئيس مركز بلدة حدشيت يوسف ديب وغازي جعجع مدير مكتب النائب جعجع .

خصص الاجتماع لاعطاء إشارة الانطلاق للبدء بتأهيل وترميم ست معالم دينية في وادي قاديشا تقع ضمن نطاق بلدية حدشيت وهي: دير مار يوحنا، دير مارجرجس، كنيسة مار شليطا، كنيسة القديسة شمونة، دير مارسلوان وطاحونة قديمة، بعد اعداد الدراسات المطلوبة من قبل مدير جمعية ادارة وادي “قاديشا “المهندس رولان حداد، وبعد أخذ موافقة وزارة الثقافة ومديرية الاثار ومكتب الاونيسكو.

أمنت النائب ستريدا جعجع كلفة ترميم هذه المعالم التي قدرت بنحو 500.000 دولار أميركي، تبرع بها ثلاثة مانحين نذكر منهم: “مؤسسة فيليب جبر” والسيد جيلبيرغسطين الذين كلفوا السيد سعد صفير تسليم الدفعة الاولى من كلفة المشروع الى النائب جعجع وقيمتها 99.500 دولار أميركي، والتي بدورها سلمتها الى رئيس اللجنة سيادة المطران جوزيف نفاع.

وشكرت النائب جعجع باسمها وباسم الحاضرين المانحين على مبادرتهم الخيّرة، وتمنت لهم التوفيق والنجاح والاستمرار في عمل الخير من أجل المصلحة العامة .

ووضعت النائب جعجع المجتمعين في أجواء الاتصال الهاتفي الذي أجرته بغبطة البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، اطلعته فيه على قرار مجلس الوزراء الذي أقر تمويل تأهيل درب وادي قاديشا بقيمة 2.200.000 دولار أميركي.

ووجهت الشكر الى وزير الثقافة غطاس خوري على اهتمامه ومتابعته ودعمه لتمرير هذا المشروع الحيوي .

ولان وزارة الاشغال العامة هي التي كلفت بتنفيذ المشروع، تمنت النائب جعجع على الوزير يوسف فنيانوس بعد اتصال أجرته معه، بضرورة الاسراع في تنفيذ هذا المشروع نظرا ً لضرورته وأهميته، فوعدها خيراً.

بدوره وجه رئيس البلدية كلمة شكر باسمه وباسم اهالي وفعاليات بلدة حدشيت، وباسم مجلسها البلدي الى نائبي المنطقة وتحديداً الى النائب جعجع على اهتمامها وسعيها الدؤوب لتلبية متطلبات المنطقة على كافة الصعد، خصوصاً في ما يتعلق باجتماع اليوم لناحية تأمين التمويل لترميم ست مواقع دينية تقع ضمن نطاق بلدتنا .

كما شكر أصحاب الايادي البيضاء الذين أمنوا كلفة هذه المشاريع .