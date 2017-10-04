بالصور: ابنة الـ19 عاماً يخطفها الموت على طريق عجلتون

توفيت الشابة سيلفي عبد الساتر (19 عاما) بعد اصابتها في حادث سير مروع فجر الأربعاء على طريق عام عجلتون.

وادى الحادث إلى إصابة شابة أخرى وهي في حال خطرة.

وكان سارعت إلى المكان القوى الأمنية وفرق الإسعاف في الدفاع المدني التي إستعملت آلات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الشابتين وتم نقلهما إلى مستشفى سان جورج في عجلتون.