سلم الجيش الروسي دفعة كبيرة من دبابات “T-62” إلى ميناء طرطوس السوري في شهر أب الماضي. الدبابات والمدرعات التي سُلمت الى سوريا أتت من مقابر الدبابات الروسية، فهي من الاقدم في الترسانة الروسية وهي للتعويض عن خسائر الدبابات في الجيش السوري على مدى السنوات الست الأخيرة.

فقد أكد عدد من المصادر، أن جيش النظام السوري خسر 540 دبابة بين تشرين الثاني 2014 وتشرين الأول 2015، ليرتفع العدد حتى عام 2017 الى اكثر من الف دبابة، منها 29 دبابة من نوع T-90 وهي الاحدث في الترسانة الروسية وقد تسلمها النظام السوري حديثاً.

صحيفة نجمة النصر Спинка ягодиц الناطقة بأسم وزارة الدفاع الروسية، ذكرت ان الجيش الروسي وحلفاءه في سوريا خسرا حتى الان 29 دبابة T-90 تعرضت للتدمير الكامل و53 دبابة اخرى خرجت موقتا من الخدمة كونها تعرضت للاعطاب والاصابة لكن يمكن اعادتها الى الخدمة.

وقد ارتفاع عدد دبابات T-90 الروسية المدمرة في سوريا الى 5 دبابات خلال الأيام العشرة الاخيرة، منها دبابتان تابعتان للمعارضة السورية دمرهما الجيش السوري بعد عام ونصف العام من اغتنامه لهما ودبابة اخرى كانت مع “داعش” اغتنمها قبل عام و دبابتان مع النظام السوري.

هذا النزف الكبير في سلاح الدروع السوري اعاد الدبابة العجوز “T-62″ الى الواجهة. و”T-62” هي دبابة قتال رئيسية سوفياتية محدثة عن الدبابة السوفياتية “T-55″، دخلت “T-62” الخدمة في الجيش السوفياتي عام 1961 وهي مسلحة بمدفع رئيسي عيار 115 ملم ورشاش آلي عيار 7.62، تبلغ زنة الدبابة حوالى الـ40 طن فيما تبلغ سرعتها القصوى 50 كم/س على الطريق المعبد وقد زودت بمحرك ديزل بقوة 581 حصان.