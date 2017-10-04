تحذير… هل تحبون الأوشام؟ هذا ما تفعله بكم بعد 15 عاماً

كشف أطباء أستراليون أن الوشم أو التاتو قد يسبب التهابات حادة بعد مرور 15 عاماً على رسمه.

جاء ذلك بعدما توجهت امرأة تبلغ الـ 30 عاماً وتعاني من ورم مؤلم في ذراعها، إلى مستشفى الأمير ألفريد الملكي في سيدني.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن ذلك الورم ناتج عن خضوع المريضة لجلسة وشم قبل 15 عاماً.

ونبه أطباء إلى ضرورة سؤال المرضى الذين يعانون من سرطان الغدد اللمفاوية عما إذا كانوا أجروا نقشاً للأوشام على جلودهم.

وأشارت الأبحاث بحسب ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية إلى أن المواد المستخدمة لصنع الوشم تتسرب إلى العقد اللمفاوية التي تنظف الجسم عادة من السموم.

وأظهرت أن النتائج السلبية تظهر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على وضع الوشم.