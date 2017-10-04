نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: نحذّر من عدم تنفيذ القانون 64

حذّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود المدارس التي تمتنع عن تنفيذ القانون 64 أو تنفّذه مشوهًا من ردّ ساعقٍ ودعا كل معلم يُهدد من قبل مدرسته إلى اللجوء الى النقابة مشيرًا الى ان النقابة تحضّر للقاءات عديدة لتنسيق تحركاتها المقبلة.

وأضاف: “نطالب بوقف التحوير للقانون 64 وإذا إستمرّت المماطلة لن يحصل المعلمين على حقوقهم كما نعرب عن إستعدادنا لاي تفاعل إيجابي شرط التعهّد بتنفيذ كل القوانين النافذة”.