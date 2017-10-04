جنبلاط أبرق الى المعصوم والبارزاني معزيًا بوفاة طالباني

أبرق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس العراقي فؤاد المعصوم معزيًا بوفاة الرئيس السابق جلال الطالباني وجاء في البرقية: “بوفاته خسر العراق والمجتمع الكردي علما من أعلام النضال السياسي والوطني في سبيل الحرية والديمقراطية. سيفتقد المجتمع العراقي برحيله دوره الوطني وعمله الدؤوب في سبيل الإستقرار وعودة الأمن والهدوء وبناء المؤسسات”.

وأضاف: “لقد كرس الرئيس الراحل حياته في خدمة العراق وشعبه مناضلا ضد الديكتاتورية والقمع، وساهم في صياغة الدستور العراقي ومن ثم تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2005 و2014 في حقبة صعبة بعد الغزو الأميركي لبغداد وبدء مرحلة التحولات السياسية والعسكرية الكبرى. تزعم حزب الإتحاد الوطني الكردستاني لسنوات طويلة وناضل في سبيل إستقلال كردستان لكنه أدرك في الوقت نفسه التوازنات الداخلية العراقية والإقليمية وإنعكاسها على مجريات العملية السياسية”.

وختم جنبلاط برقيته بتقديم تعازيه إلى عائلة الرئيس الراحل وإلى الشعب العراقي، كما أبرق جنبلاط إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني للغاية نفسها.