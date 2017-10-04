أمطار غزيرة وإنخفاض بالحرارة الخميس

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس غائما جزئيا نهارا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق مع احتمال حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

-الطقس غائم جزئيا نهارا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق مع احتمال حدوث برق ورعد.

-الجمعة: غائم جزئيا صباحا مع امطار خفيفة متفرقة لا سيما شمال البلاد، يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الارز من الأرز من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية غربية وشمالية غربية نهارا، متقلبة ليلا، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

-الانقشاع جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و70 %

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 27 درجة.

– ساعة شروق الشمس:06:39 ساعة غروب الشمس: 18:18