الجولاني فقد ذراعه… ودخل في غيبوبة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغارة التي نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا أدت إلى إصابة زعيم “جبهة النصرة” ابو محمد الجولاني، ودخوله في حالة غيبوبة.

ونقلت وكالة “نوفوستي”عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجوي الروسي نفذ غارة دقيقة بعد تلقيه معلومات استخباراتية أدت إلى مقتل عدد من قيادات “النصرة” وإصابة زعيمها ودخوله في حالة غيبوبة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في “ارتباك في صفوف الإرهابيين في كامل محافظة إدلب”.

وكانت تقارير عسكرية روسية تحدثت أمس عن غارة جوية مركزة أدت إلى إصابة الجولاني وقطع يده. وأوضحت التقارير أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن زعيم “النصرة” تعرض لإصابة خطيرة وأن حالته حرجة.

كما ذكرت التقارير عن مقتل نحو 60 مسلحا من “جبهة النصرة” في الغارة، التي نفذها سلاح الجو الروسي.