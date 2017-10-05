بالصور: بو عاصي تفقد اللبنانيين المتضررين من إعصار “هارفي” الذي ضرب ولاية تكساس

واصل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي زيارته إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، وذلك قبل مشاركته في أعمال المؤتمر الواحد والعشرين لمقاطعة أميركا الشمالية في “القوات اللبنانية”.

وقام الوزير بو عاصي بجولة في أنحاء المدينة متفقداً الآثار والأضرار التي خلفها إعصار “هارفي” الذي ضرب الولاية نهاية شهر آب الماضي، وزار برفقة رئيسة مركز “القوات” في هيوستن كاتيا يمين عدداً كبيراً من اللبنانيين الذين تعرضت منازلهم للأضرار، ويقومون اليوم بأعمال الترميم والإصلاح، وقد لقيت هذه الخطوة إستحسان اللبنانيين الذين شكروا الوزير بو عاصي على تفقدهم وإطلاعه على أحوالهم.

وتضمن اليوم الثاني أيضاً، لقاءات مع عدد من فاعليات الجالية اللبنانية في المدينة.