المسيرةالخميس 05 تشرين أول 2017 عناوين “المسيرة”: ميليشيات النظام السوري ــ #أنا_تسجلت_وأنت؟ عناوين “المسيرة” – العدد 1631 ـ ميليشيات النظام السوري ـ نحن هنا – جهود جعجع في اتجاهين: معركة الانتخابات والتسوية في المنطقة ـ نعمت افرام: أكيد أنا مرشح مفهوم الرئيس القوي في خطر لأن المطلوب منه كثير ـ أميركا دولة السلاح الأولى في العالم هجوم لاس فيغاس بين العنف الداخلي وهاجس الإرهاب ـ مقام بادري بيو في سان جيوفاني روتوندو: إحتفالات وحشود وصلوات ما هو السر الذي أخفاه الفاتيكان مئة عام؟ ـ قوات الانتشار تطلق حملة الانتخابات 2018 من حملة الى مشروع… أنا_تسجلت_وإنت؟ ـ روميو لحود… شو في خلف العمر خبريات: صباح نجمة وسلوى ديفا والرئيس شمعون والشيخ بشير دعماني ـ “مارت مورا” شفيعة بقرزلا العكارية قولا وفعلا أعاجيب وشفاءات وإحتفالات منذ بداية القرن الماضي ـ جسر جل الديب ـ تابع رأي مؤيِّد للمشروع: يفيد المنطقة وينعشها ـ Retournons En Burgundy روابط عائلية بنكهة النبيذ ـ دوري كرة السلة على الأبواب فما وضعُ إتحادها وأنديتها؟ ـ آخر مشهد – الطريق إلى النيابة للإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/index from Australia: 0415311113 or: [email protected] كلمات مفتاحية: عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة