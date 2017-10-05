خامنئي خلال استقباله أردوغان: استفتاء شمال العراق خيانة تهدد مستقبل المنطقة

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الاستفتاء “الباطل” لإقليم شمال العراق، الذي جرى يوم 25 أيلول المنصرم، “خيانة تهدد مستقبل المنطقة”.

جاء ذلك خلال استقباله، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في طهران التي اختتم الأخير زيارته لها مساء اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، نقلًا عن مصادر بالمكتب الإعلامي لخامنئي.

وأشار خامنئي أن “الاستفتاء ستكون له اثار سلبية طويلة الأمد على جيران العراق”، لافتاً إلى أنه “يجب على إيران وتركيا اتخاذ كافة الخطوات الممكنة ضد هذا الأمر(الاستفتاء)، كما ينبغي على الحكومة العراقية اتخاذ قرارات جدية بذات الصدد”.

وشدد خامنئي على أهمية التعاون بين تركيا وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما يضمن وحدة الأراضي العراقية. وأضاف في ذات السياق” “نظرة الولايات المتحدة، والدول الأوروبية للموضوع مختلفة تمامًا عن نظرة تركيا وإيران، فواشنطن تريد دائمًا ورقة ضغط بيدها ضد أنقرة وطهران، لذلك لا يمكن الثقة أبدًا بها او بالأوربيين”.

وتوجه خامنئي بخطابه لأردوغان قائلًا: “مثلما قلتم فإن الحوادث بمنطقتنا خلال الآونة الأخيرة، تعتبر أحداث لصالح إسرائيل أولاً ثم الولايات المتحدة”، موضحاً أن هناك “مساع دائمة لإشغال تركيا وإيران بمسائل أخرى من أجل إضعاف تأثيرهما على القضايا الهامة في المنطقة”. وأضاف: “القوى الأجنبية، ولا سيما النظام الصهيوني، يسعون إلى خلق خلاف ونزاع في المنطقة من خلال إنشاء إسرائيل جديدة”.

كما شدد على “ضرورة دراسة الأحداث الأخيرة بكل دقة، واتخاذ قرارات مشتركة (بين تركيا وإيران) بشكل جدي وسريع”.

وفي وقت سابق اليوم، غادر الرئيس التركي، والوفد المرافق له، العاصمة الإيرانية طهران، عقب إجراء محادثات مع نظيره، حسن روحاني، والمرشد خامنئي.

ورافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية، مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد، نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية، براءت ألبيراق، والتجارة والجمارك، بولنت توفنكجي، والداخلية، سليمان صويلو، والثقافة والسياحة، نعمان قورتولموش، إضافة لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مهدي أكر.