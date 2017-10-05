عون: لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، وفد الهيئات الاقتصادية في لبنان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول الى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي في البلاد، معتبرا ان الحوار الاقتصادي الذي دعا اليه قبل مدة في قصر بعبدا سوف يتكرر كلما دعت الحاجة وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة منه.

ولفت عون أعضاء الوفد الى أن الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دورا مهما بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الاعوام الماضية ما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد.

وشدد على أن لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود. ودعا عون الى ابراز النواحي الايجابية التي تحققت خلال الاشهر الماضية ولاسيما النجاح الذي حققه الموسم السياحي هذا الصيف، وازدياد مداخيل الدولة من الرسوم الجمركي والتبدل الايجابي في ميزان المدفوعات، معتبرا ان التركيز على السلبيات فقط لا يخدم الوطن ولا الحقيقة.

وكان وفد الهيئات الاقتصادية عرض على عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب ولاسيما مسألة الازدواج الضريبي وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام.

وزير الاعلام

الى ذلك شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وانمائية. وفي هذا السياق استقبل عون وزير الاعلام ملحم الرياشي وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد. كما تناول البحث اوضاع وزارة الاعلام و”تلفزيون لبنان”، وأكد الرياشي أهمية الاسراع في تعيين مجلس ادارة جديد يؤمن انتظام العمل في المؤسسة ويمكنها من الانطلاق وفق رؤية اعلامية ووطنية تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين وآمالهم.