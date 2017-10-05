من ينزع صواعق تفجير الخلافات بين الرئاسات الثلاث؟

توقفت مصادر نيابية عند “الانسجام اللافت” بين الرئاسات الثلاث في هذه المرحلة، ووجدت فيه “ما يدلّ على إرادة إيجابية لتفعيل منظومة تحريك الدولة على مختلف المستويات، بدءاً بإقرار مشاريع القوانين وعلى رأسها قانون الموازنة، وكذلك اقرار قانون الضرائب لتمويل السلسلة ما يدلّ على مسؤولية جدية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي”.

وتحدثت هذه المصادر لـ”الجمهورية” عن “يد خفية تنجح دوماً في نزع صواعق تفجير الخلافات بين المسؤولين، وهو ما يوضع في خانة الحفاظ على استقرار البلد وكذلك في خانة معالجة مصالح الناس وتفعيل مؤسسات الدولة”، وقالت: “على رغم لغة التصعيد من هنا وهناك، ينجح البلد دوماً في تجاوز القطوع بعد الآخر”.