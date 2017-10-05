الظواهري انتقد “جبهة النصرة” ونفى أن يكون قد أعفى أحدا من بيعته

اعتبر زعيم تنظيم “القاعدة” الارهابي ​أيمن الظواهري​ أن ” الربيع العربي وصل لمحطة الفشل وطاقة الغضب الشعبية أهدرتها قيادات ضعيفة”، منتقداً “​جبهة النصرة​” التي فكت ارتباطها بالتنظيم، وباتت تعمل تحت مسمى “​هيئة تحرير الشام​”، نافيا “أن يكون قد أعفى أحدا من بيعته”.

ودعا الظواهري إلى “الثقة ب​تنظيم القاعدة​ وإلى دعمه ومساندته”، مشدداُ على أن “البيعة عقد شرعي ملزم ويحرم نكثه”، متهماً جماعات في ​سوريا​ بـ”تكرار تجربة ​الإخوان المسلمين​ الفاشلة في مصر”.

ولفت إلى أنهم “إنهم يهربون من مواجهة الحقائق، ويسعون لتكرار الفشل نفسه ويتصورون أنهم سيصلون لكرسي الرئاسة عبر مخادعة الولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصلحتها”.