دولياتالخميس 05 تشرين أول 2017 الظواهري انتقد “جبهة النصرة” ونفى أن يكون قد أعفى أحدا من بيعته اعتبر زعيم تنظيم “القاعدة” الارهابي أيمن الظواهري أن ” الربيع العربي وصل لمحطة الفشل وطاقة الغضب الشعبية أهدرتها قيادات ضعيفة”، منتقداً “جبهة النصرة” التي فكت ارتباطها بالتنظيم، وباتت تعمل تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”، نافيا “أن يكون قد أعفى أحدا من بيعته”. ودعا الظواهري إلى “الثقة بتنظيم القاعدة وإلى دعمه ومساندته”، مشدداُ على أن “البيعة عقد شرعي ملزم ويحرم نكثه”، متهماً جماعات في سوريا بـ”تكرار تجربة الإخوان المسلمين الفاشلة في مصر”. ولفت إلى أنهم “إنهم يهربون من مواجهة الحقائق، ويسعون لتكرار الفشل نفسه ويتصورون أنهم سيصلون لكرسي الرئاسة عبر مخادعة الولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصلحتها”. كلمات مفتاحية: أيمن الظواهريالمصدر: وكالات