متحف بيروت قيد الإنشاء… تصميم صديق للبيئة سيروي تاريخ العاصمة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم الخميس في بيت الوسط، وزير الثقافة غطاس خوري يرافقه السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي ووفد من شركة “رانزو بيانو” المسؤولة عن تصميم متحف بيروت التاريخي.

بعد اللقاء، أوضح خوري أن “الشركة المعنية عرضت أمام الرئيس الحريري تصميم المبنى الذي هو قيد الإنشاء، فأعمال الحفر تجري اليوم في المبنى الملاصق لمبنى جريدة “النهار”، وهو حقيقة استكمال لساحة الشهداء والتل الأثري المعروف بالسراي الصغير”.

وأضاف: “لقد أوضح المهندس الشريك المسؤول عن المشروع أنطوان شعيا للرئيس الحريري أن هذا مشروع صديق للبيئة وللجوار المحيط، وليس فيه بناء إلا البناء الزجاجي، بما لا يحجب الرؤية ويفتح المجال لأن تصبح كل هذه المنطقة حضارية ومنظمة، لتكون وسط عاصمة حقيقي تفخر به بيروت”.

وختم خوري قائلاً: “هذا المتحف سيروي تاريخ بيروت عبر الحضارات وسيكون أول متحف يعرض قطعاً أثرية في مكان أثري أيضاً”.

مؤسسة التمويل الدولية

ثم استقبل الحريري وفداً من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برئاسة نائبة رئيس المؤسسة ساران كيبيت كوليبالي، وجرى عرض لمشاريع التعاون القائمة بين لبنان والمؤسسة ولا سيما ما يتعلق منها بقطاع الكهرباء والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

بعد اللقاء، قالت المدير القطري للمؤسسة داليا وهبة إنّ “لدى المؤسسة محفظة استثمارية كبيرة في الأردن في القطاع المصرفي، واليوم نحن حريصون، مع توجه الدولة اللبنانية، على أن نساند الجهود القائمة لتطوير البنى التحتية وجذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات المختلفة. وبشكل أولي، نرغب في أن نتعاون مع الحكومة في مشاريع عدة أبرزها تنمية المطار الدولي وقطاع الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى المشاريع القائمة أساساً مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومشاريع أخرى في الخدمات الاستشارية لتحسين البيئة العامة والمناخ الاستثماري والاقتصادي الملائم للقطاع الخاص”.