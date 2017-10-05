الرئيس القبرصي: إرجاء قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة كاتالونيا

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، في بيان اليوم الخميس، أنه “تم إرجاء قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي كانت مقررة الثلثاء في قبرص الى منتصف كانون الأول بسبب الأزمة في إقليم كاتالونيا. وكان مقرراً ان يشارك في القمة رؤساء الدول والحكومات في كل من قبرص وفرنسا والبرتغال واليونان وايطاليا ومالطا وإسبانيا”.

واتخذ قرار الإرجاء بعد مشاورات هاتفية طويلة بين الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، بحسب بيان الرئاسة في نيقوسيا.