فرعية الادارة أقرت بعض المواد في مشروع تعديل قانون التفتيش المركزي

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس مشروع قانون يتعلق بالتفتيش المركزي، جلسة ظهر الخميس في المجلس النيابي برئاسة النائب غسان مخيبر، وحضور ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، مدير المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ممثل وزارة المال يوسف الزين.

وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل “قانون التفتيش المركزي (ادارة المناقصات)، واستمعت الى رأي كل من ديوان المحاسبة، وزارة المال، وزارة التنمية الادارية، إدارة المناقصات، مجلس الشورى والتفتيش المركزي.

وبعد النقاش بين رئيس اللجنة والجهات المعنية، أقرت اللجنة بعض المواد (241 -250)، بعد إجراء تعديلات عليها.

ونظرا إلى ضيق الوقت أرجأ المجتمعون متابعة النقاش في مشروع القانون الى الجلسة المقبلة.