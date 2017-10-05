محلياتالخميس 05 تشرين أول 2017 2679 مخالفة وتعدّياً في الضاحية الجنوبية و88 موقوفاً في إطار حملة ضبط المخالفات وإزالة التعديات عن الأملاك العامة والتي بوشر بها في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمكنت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، اعتباراً من تاريخ 12/9/2017، ولغاية تاريخ 4/10/2017، من تحقيق النتائج التالية: ـ حجز 913 دراجة آلية، ـ حجز 344 مركبات مخالفة، ـ تنظيم 1167 محضر ضبط، ـ إزالة 255 مخالفة إدارية ومخالفات بناء وتعديات على الأملاك العامة والخاصة، (بسطات، خيم، أكواخ تجارية “كيوسك”، مولدات كهربائية…) كما تم توقيف 88 شخصاً بجرائم مختلفة. كلمات مفتاحية: الضاحية الجنوبيةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام