دولياتالخميس 05 تشرين أول 2017 ترامب طلب من لجنة الإستخبارات التحقيق بشبكات الأخبار المزيفة بأميركا طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، بـ”التحقيق في شبكات الأخبار المزيفة المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركي”. وتساءل ترامب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، “لماذا لا تنظر لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ وتحقّق في شبكات الأخبار الوهمية والمزيفة في بلدنا، لماذا الكثير من أخبارنا ندرك بسهولة أنّها أخبار مزيّفة”. وكانت لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي قد أعربت في وقت سابق عن نيّتها التحقيق في تدخّل روسيا المزعوم في الإنتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. كلمات مفتاحية: ترامبالمصدر: وكالات