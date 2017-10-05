ترامب سيعلن انسحابه من الإتفاق النووي الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة واشنطن بوست الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لإعلان انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل، عازياً السبب إلى أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة ومحيلًا الملف للكونغرس للتعامل معه.

وإعتبرت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة على استراتيجية البيت الأبيض أن قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقع في 2015.

وكانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي قد ذكرت في وقت سابق أنه “إذا كان للاتفاق النووي الإيراني معنى، فإن الأطراف الموقعة يجب أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده”.

ويأتي هذا البيان قبل أيام من موعد إبلاغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم تطبيق الاتفاق بشكل جيد.

وأضافت هايلي: “قال مسؤولون ايرانيون انهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية، في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية”.

وتابعت السفيرة الاميركية: “يبدو أن بعض الدول تحاول أن تجنب إيران المزيد من المراقبة”، مضيفةً أنه “دون عمليات المراقبة يصبح الاتفاق مع إيران وعدا فارغًا”.

وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة هجماتها ضد الاتفاق الذي كان ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية بتمزيقه.