إتحاد بلديات الضنية شارك في مؤتمر المدن المتوسطة في تركيا

شارك إتحاد بلديات الضنية ممثلاً برئيسه محمد سعدية في المؤتمر الدولي للمدن المتوسطة الذي عقد في نيفشهير ـ كابادوكيا في تركيا، ضمن وفد لبناني ضم 21 شخصا، شارك فيه ممثلون عن 32 دولة أجنبية وعربية، في حضور الرئيس العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة باركس تو، الأمين العالم المساعد للمنظمة إيملي سايز إضافة إلى ممثلين عن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أوروبا، ومنظمات عربية وأوروبية وإفريقية وآسيوية.

وتمحورت الكلمات والمداخلات التي ألقيت في المؤتمر حول كيفية إدارة وتطوير المدن المتوسطة، لتأخذ دورها إلى جانب المدن الكبرى. وألقى سعدية كلمة في إحدى جلسات المؤتمر وكانت له كلمة في الجلسة الختامية باعتباره رئيسا مشاركا في المؤتمر، شدد خلالهما على “الدور الكبير للمؤتمر في الإدارة والتحضير، وأنه يعتبر من أهم المؤتمرات التي عقدت في منطقة الشرق الأوسط، والتي سيبنى على المقررات التي سيتخذها أمورا عديدة سوف يتم تبنيها عالميا ودوليا من أجل النهوض بالمدن المتوسطة على كل الصعد”.

ودعا إلى “نقل الخبرات اللازمة من مناطق المشاركين إلى المناطق اللبنانية والمناطق الأخرى، وإيجاد خطة إستراتيجية للمدن المتوسطة ليتم تنميتها وفقا للأصول الدولية والعالمية، بحيث تقرب المسافات بين شعوب العالم وتعمل على ردم الهوة بين جميع الإثنيات من جهة، وبين المناطق الكبرى والمناطق المتوسطة من جهة أخرى”.