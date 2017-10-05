ماكرون بعد لقائه العبادي”: للاعتراف بحقوق أكراد العراق في إطار الدستور

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس الى الاعتراف بحقوق الاكراد في اطار الدستور العراقي، وذلك في ختام لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في باريس.

وقال ماكرون معلقا على الاستفتاء الذي نظم في 25 ايلول في إقليم كردستان العراق: “ندعو الى الاعتراف بحقوق الاكراد في اطار الدستور، هناك طريق، في اطار احترام حق الشعوب، يتيح الحفاظ على اطار الدستور، واستقرار ووحدة اراضي العراق”.

بدوره، أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى ان “بغداد لا تريد مواجهة مسلحة بعد فوز مؤيدي الاستقلال بكثافة في الاستفتاء الذي نظم في اقليم كردستان العراق”، مؤكدا في الوقت نفسه ان “الدولة المركزية يجب ان تفرض سلطتها في المناطق المتنازع عليها.

وأعلن “تحرير مدينة الحويجة، احد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق”.

وقال العبادي: “لا نريد مواجهة مسلحة، لكن يجب ان تفرض السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها”.

وتابع “أزف بشرى للجميع تحرير مدينة الحويجة على أيدي القوات العراقية”، مضيفا “لم يبق أمامنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا” في غرب البلاد.