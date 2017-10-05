“ضرورة إيجاد حل لملف النازحين”.. كرم من مونتريال: للمشاركة في الإنتخابات النيابية

شارك عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم، ممثلاً الدكتور سمير جعجع، في الذبيحة الإلهية التي دعا اليها مركز “القوات” في مدينة مونتريال الكندية، من اجل راحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية.

وترأس الذبيحة الإلهية في كاتدرائية مار مارون، التي غصّت بالمؤمنين، راعي ابرشية كندا للموارنة المطران بول مروان تابت وعاونه مطران مصر والسودان للموارنة جورج شيحان والأب فادي حلونجي والمونسينيور فرنسيس ضومط والأب دانيال فارس.

شارك في القداس، بالإضافة الى أهالي الشهداء، السفير اللبناني في كندا فادي زيادة، النائب في البرلمان الكندي ايفا ناصيف، عمدة مدينة سان لوران الان دا سوزا، وأعضاء المجالس البلدية عارف سالم، فرانسيسكو ميالي، جو دورة، الين ديب وراي خليل، منسق كندا في “القوات” ميشال قاصوف، نائب رئيس منسقية كندا في حزب “القوات” جان شمعون.

كما شارك ممثلون عن الأحزاب اللبنانية في المدينة، “الوطنيين الاحرار”، “التيار الوطني الحر”، تيار “المستقبل” وحركة “أمل” وممثلين عن نادي الليونز، المؤسسة الانسانيّة للاغتراب، وغرفة التجارة اللبنانية الكندية، ورجل الاعمال ايلي شعيب، وشارك ايضاً وفود من مراكز القوات في تورونتو واوتاوا وهاليفاكس.

بعد تلاوة الانجيل المقدس القى المطران تابت عظة تحدث خلالها عن معنى الشهادة والاستشهاد وحيّا شهداء المقاومة اللبنانية وعلى رأسهم الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل اللذين أعطوا أغلى ما عندهم في سبيل وطنهم وفي سبيل القضيّة.

بعد القداس توجه الجميع الى صالة الكاتدرائية حيث رحّب الرفيق رولان جبرايل بالحضور بإسم أهالي الشهداء وبإسم حزب “القوات” – مركز مونتريال.

كرم شدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال التسجيل في البعثات الديبلوماسيّة وتحكيم الضمير والتصويت للمرشحين القادرين على أحداث تغيير جذري وحقيقي من أجل بناء الدولة القوية والشفافة، مطالباً بضرورة إيجاد حل لملف النازحين السوريين، وهو ملف شائك من خلال قرار من الحكومة اللبنانيّة للضغط على الأمم المتحدة والدول المعنيّة في الملف السوري.

وعن الموضوع الاقتصادي، لفت كرم الى وجوب معالجة هذا الوضع المأزوم من خلال إيجاد حل لمشكلتين أساسيتين وهما الحفاظ على السيادة اللبنانيّة ووقف الهدر، معتبراً أن حل للمشكلة الأولى يكون من خلال قيام دولة حقيقيّة وانكفاء الدويلة وهذا من شأنه خلق ثقة واستقرار للمستثمر المحلي والأجنبي، اما الحل لموضوع الهدر والفساد فيكون من خلال اتباع نموذج وزراء ونواب “القوات اللبنانية” الذين يتصدّون للملفات التي لا تأمن الشفافيّة واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانيّة.

والتقى كرم في دار مطرانية الموارنة وبحضور المطران تابت، وفوداً من “تيار المستقبل”، حركة “امل”، “التيار الوطني الحر” وحزب “الوطنيين الاحرار”. كما شارك في اللقاء وفد مركز “القوات اللبنانية” في تورونتو.