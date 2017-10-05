لا خلافات في “المستقبل”

أكدت مصادر بارزة في “تيار المستقبل” لـ”السياسة”، عدم وجود أي خلافات داخل “الفريق الأزرق” بشأن طريقة التعاطي التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري حيال الكثير من الملفات الداخلية التي تفرض نفسها على واجهة الأحداث.

وأكد المصادر أن “التيار” و”كتلة المستقبل” يدعمان الرئيس الحريري في كل ما يقوم به ويوفران له الغطاء المطلوب للقيام بواجباته على رأس الحكومة القائمة، وبالتالي فإن هناك موقفاً واحداً في التيار يمثله الرئيس الحريري ولا صحة مطلقاً لكل ما يُقال عن وجود معارضين لرئيس الحكومة في تياره السياسي.

وشددت على أن كل ما يروج في هذا الإطار غير صحيح وهدفه الإساءة إلى الرئيس الحريري وتياره السياسي، في ظل الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان، التي تتطلب التعامل بموضوعية مع الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر البلد، باعتبار أن مواجهة هذه الاستحقاقات تفرض تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التوافق الوطني والعمل على تحييد البلد عن صراعات المحيط.