دولياتالخميس 05 تشرين أول 2017 الشرطة العراقية: مقتل 270 إرهابيا بمعركة تحرير الحويجة وتحرير 141 هدفا أعلن قائد الشرطة الإتحادية العراقية، الفريق رائد جودت، “مقتل 270 إرهابيّاً في معركة تحرير الحويجة جنوب غربي كركوك”. وألأوضح قائد الشرطة الإتحادية في بيان، أنّ “معركة تحرير الحويجة بسطت السيطرة على مساحة 640 كم مربع، وتحرير 141 هدفاً وقرية وقضاء وناحية”. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن من العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم “داعش”، مؤكّداً أنّه لم يبق وجود للتنظيم إلّا في الشريط الحدودي مع سوريا، مشدّداً على ضرورة فرض السلطة الإتحادية في المناطق المتنازع عليها. كلمات مفتاحية: الحويجةالمصدر: وكالات