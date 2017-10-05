الشرطة العراقية: مقتل 270 إرهابيا بمعركة تحرير الحويجة وتحرير 141 هدفا

أعلن قائد ​الشرطة الإتحادية​ العراقية، الفريق رائد جودت، “مقتل 270 إرهابيّاً في معركة تحرير الحويجة جنوب غربي ​كركوك​”.

وألأوضح قائد الشرطة الإتحادية في بيان، أنّ “معركة تحرير الحويجة بسطت السيطرة على مساحة 640 كم مربع، وتحرير 141 هدفاً وقرية وقضاء وناحية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي ​حيدر العبادي​ قد أعلن من العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، تحرير مدينة الحويجة من قبضة ​تنظيم “داعش”،​ مؤكّداً أنّه لم يبق وجود للتنظيم إلّا في الشريط الحدودي مع ​سوريا​، مشدّداً على ضرورة فرض السلطة الإتحادية في المناطق المتنازع عليها.