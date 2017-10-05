بالصورة: نشّالان بقبضة قوى الأمن… هل وقعتهم ضحيتهما؟

بعدما حصلت في الآونة الأخيرة عمليات نشل عدّة طالت عدداً من المواطنين في محافظة جبل لبنان، قام بها شخصان مجهولا الهوية على متن دراجة آلية، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 4 تشرين الأول 2017 وفي محلة الكفاءات، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، من توقيف كل من:

ن. ش. (مواليد عام 1980، لبناني)، م. م. (مواليد عام 1978، لبناني) على متن دراجة آلية مخالفة، تم ضبطها. وبتفتيشهما عثر بحوزة (م.م.) غرام من مادة الهيرويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعمليات نشل عدة ضمن المحافظة المذكورة، وقد تبين أن الأول مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، والثاني مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات توقيف بجرائم: نشل، سلب وتعاطي مخدرات.

وطلبت المديرية من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا اليهما، الحضور إلى مركز مفرزة إستقصاء جبل لبنان الكائن في محلة فرن الشباك ثكنة الشهيد الرائد بيار غاوي، أو الإتصال على أحد الأرقام الآتية:

292923/01، 292898/01 292921/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.