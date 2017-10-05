الجراح: يجب قطع العلاقات مع النظام السوري إلى أن يوقف الإعتداء على لبنان

أكد وزير الاتصالات جمال الجراح أن “موقفنا طبيعي ورأينا واضح من النظام السوري ودوره في لبنان ، وهو نظام مجرم يعتدي علينا وعلى لبنان”، مشيرا الى انه “يجب قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا الى ان يوقف هذا النظام الإعتداء علينا”.

وسأل الجراح في حديث للـLBCI، ان نظاماً لا يزال على موقفه من لبنان وهذا النظام الذي قتل 500 ألف انسان في سوريا كيف يمكن التعايش معه”؟

وشدد على ان “النظام السوري لا يعترف بسيادة لبنان و لا اعتقد بانه ايجابياً في مسألة النازحين السوريين”، معتبرا ان “النازحين هربوا من الموت واليوم من الصعب اقناعهم بالعودة الى الموت”.”.

ورأى الجراح انه “لا يمكن ان نرسم خطة للنازحين اليوم لان النظام السوري خلق الازمة ولا يمكن ان يحلّها و كل واحد يذهب الى سوريا من النازحين لا يجب ان يرجع”.

وحول قضية الحكم على أحمد الأسير ، دعا الجراح إلى ان يكون هناك تساوٍ بالأحكام في لبنان فهناك من ارتكب جرائم ولم يحاسَب كجرائم مسجدي التقوى والسلام وثمة لبنانيون لا يحاكَمون لان لديهم غطاء سياسياً معيناً، مضيفاً: للمحكمة العسكرية خصوصية معينة لكن هذا الامر لا يعني ان الاحكام تختلف من شخص الى آخر.

وقال: أي اعتداء على الجيش هو جريمة وعلى المؤسسة العسكرية أن تحقق العدالة من خلال المحكمة العسكرية إذ بعض الجرائم غير متجانسة.

ولفت الجراح الى ان “السعودية أيّدت منحى “14 أذار” في السابق، ولكنها ليست اليوم في صدد اعادة الاصطفاف الى لبنان، وليست من صفات السعودية تغذية الاصطفافات والمحاور”، مضيفا:” السعودية لم تحاول خلق الشرخ في السابق ولن تفعل في الداخل اللبناني اليوم”.

وأوضح الجراح أننا “لزّمنا السنترالات بقيمة اقل بكثير مما كنا نتوقع ووفرنا حوالي 30 مليار على خزينة الدولة”، معتبرا أن “كتاب “الإبراء المستحيل” صار بدو إبراء مستحيل”، مشيرا إلى أن “هناك اليوم قضايا بحاجة للنظر في القضاء في ملف الخلوي وكان يجب ان يحصل تحقيق جدي في موضوع الاتصالات”، ومؤكدا “لا نطلب العفو ولا المسامحة من احد من عهد الرئيس الحريري الى الآن”.