انطلاق أعمال القمة السعودية – الروسية في موسكو

بدأت منذ قليل أعمال القمة السعودية الروسية في موسكو بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات التاريخية بين بلاده والسعودية. وقال بوتين “أثق أن زيارتكم ستعطي زخما كبيرا للعلاقات المشتركة”. وقدم الملك سلمان بدوره، شكره للرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال.

ويتوقع أن تستأثر القمة بالتعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، من بينها أيضاً الملف السوري وغيره.

ومع انطلاق الزيارة، التي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، أعرب الملك سلمان، الأربعاء، عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية، وعبر عن تطلعه بأن تحقق الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

م