اللقاء التقدمي لأساتذة اللبنانية يستغرب المماطلة في بت الطعن بنتائج انتخابات الأساتذة بكلية الصيدلة

استغرب “اللقاء التقدمي لأساتذة الجامعة اللبنانية” المماطلة في البت في الطعن المقدم بنتائج إنتخابات ممثل الأساتذة في كلية الصيدلة. كما استغرب دعوة من هو مطعون بشرعية تمثيله لحضور إجتماعات مجلس الجامعة قبل البت بالطعن.

وطلب “اللقاء” في بيان، من أصحاب الحل في هذا الموضوع أخذ هذه المسألة بجدية، لأنها تتعلق بمحاولة حرمان فريق أساسي في الجامعة من تمثيله في مجلسها، معتبرًا أن عدم الإسراع في حسم هذا الموضوع، سيكون له إنعكاسات غير حميدة.