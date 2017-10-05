الرياشي يفتتح ورشة عمل بعنوان “تغطية قضايا اللاجئين”

يفتتح وزير الإعلام ملحم الرياشي ورشة عمل بعنوان “تغطية قضايا اللاجئين” تنظمها وزارة الإعلام ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عند التاسعة من صباح الأربعاء في 11 الجاري، في فندق “موفنبيك” – الروشة. وتتخللها كلمة لممثلة المفوضية ميراي جيرار.

وتتضمن الورشة خمس جلسات تتحدث عن المفوضية والمعاهدات الدولية وقانون اللاجئين، وخرائط التوترات المتصاعدة وتمرير الحقائق. كما تتناول صحافة السلام وأهمية اللغة والتغطية الإعلامية لقضايا اللاجئين والتحقق من الوقائع.