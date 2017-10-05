تونس: لا دليل على ارتباط “قاتل مرسيليا” بجماعة إرهابية

إعتبر الرئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد الخميس، أن التحقيق حول أحمد حناشي التونسي الذي قتل شابتين في مرسيليا بجنوب فرنسا الاحد، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين جماعات “إرهابية” في تونس.

وأوضح الشاهد في ختام لقائه نظيره الفرنسي إدوار فيليب أن التحقيق جار، وليست هناك أدلة تثبت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس مع جماعات أرهابية أو تنظيم “داعش.

وقتل يوسف حناشي البالغ من العمر 29 عامًا، شابتين في مرسيليا، جنوب فرنسيا، قبل أن تقتله الشرطة.