اجتماع في بلدية القاع بحث في المشاريع المنجزة وخطة عمل للنازحين السوريين

عقد رئيس بلدية القاع بشير مطر اجتماع عمل مع ممثلين عن الجمعيات والهيئات الناشطة في بلدة القاع ومحيطها، في حضور حسان طبيخ ممثلا عن محافظة بعلبك الهرمل وممثلين عن: برنامج الامم المتحدة والصليب الأحمر، حيث كانت جولة تقييم للمشاريع التي تم انجازها، ووضع خطة عمل لمشاريع مقبلة للنازحين السوريين مشاريع القاع والمحيط وللمجتمع الحاضن في سائر المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية وخصوصا على أبواب الشتاء والعام الدراسي.