دو فريج: القانون الضريبي سيمر اذا عدل وفق ملاحظات المجلس الدستوري

شدّد الوزير نبيل دو فريج على أن سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين وهي أقرت في قانون مستقل عن قانون الضرائب، معتبراً ان القانون الضريبي سيمر يوم الاثنين في المجلس النيابي اذا عدّل وفق ملاحظات المجلس الدستوري .

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أوضح دو فريج أن القانون وزّع الأربعاء على النواب ولم يتسنّ لهم الاطلاع عليه بعد لكنه علم انه تم الغاء الازدواج الضريبي للمهن الحرة الا أن هناك ملاحظات أخرى أوردها المجلس الدستوري منها متعلق بالأملاك البحرية.

وفي ملف الانتخابات، لفت دوفريج الى ضرورة إجرائها في موعدها اذ لا سبب لتأجيلها وقال:”من يستطيع اجراء انتخابات بلدية ناجحة يمكنه اجراء اتنخابات نيابية”.

وفي ملف النازحين رفض دوفريج الحوار المباشر مع النظام السوري، معتبرًا ان رئيس الجمهورية ميشال عون أخطئ بهذا الطرح فالأزمة لا تحل بالحوار المباشر انما عبر القنوات الدولية والطلب من الهيئات الدولية التي تقدم مساعدات للاجئين بتأمين مناطق آمنة في سوريا تحت رقابة واشراف الأمم المتحدة.