فرنسا: العثور على زجاجات وقود متصلة بجهاز إشعال أسفل شاحنة

عثرت الشرطة الفرنسية الخميس على ست زجاجات بنزين متصلة بجهاز إشعال بدائي تم وضعها أسفل شاحنة تابعة لشركة “لافارج” الفرنسية السويسرية بالدائرة الـ19 لباريس.

وأفادت وسائل إعلام بأن عمالا أبلغوا عن الزجاجات فيما توجه خبراء المفرقعات إلى موقع الشاحنة وقاموا بتطويق المنطقة المحيطة بها فيما فتحت نيابة باريس تحقيقا للكشف عن ملابسات تلك الواقعة.

ويأتي ذلك بعد اكتشاف قوات الأمن – فجر السبت الماضي – أسطوانات غاز متصلة أيضا بنظام إشعال في عقار بالدائرة ال16 لباريس واعتقال ست اشخاص بينهما اثنان مسجلان على لائحة التطرف.​