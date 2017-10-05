تيلرسون نفى وصفه ترامب بالأبله: لا خلاف بيننا ولن اهتم بهذه السخافات

اضطر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون تحت ضغط انتقادات وجهها له دونالد ترامب علنا ومقالات حول توتر العلاقات بين الرجلين، للتأكيد مجددا على دعمه للرئيس الذي اكد بدوره ثقته فيه.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي دعت اليه وزارة الخارجية في مقرها بواشنطن: “لم افكر يوما في مغادرة هذا المنصب”.

اضاف الرئيس السابق لمجموعة اكسون-موبيل :”ان التزامي انجاح رئيسنا وبلدنا قوي بمقدار ما كان يوم وافقت على تسلم وزارة الخارجية”.

وكانت شبكة “ان بي سي نيوز” ذكرت ان “تيلرسون وصف دونالد ترامب بالأبله في نهاية اجتماع في مقر وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)”.

اضافت الشبكة نقلا عن عدد من كبار المسؤولين الاميركيين :”ان نائب الرئيس مايك بنس التقى تيلرسون بعد ايام ليطلب منه تخفيف حدة التوتر”.

وبعد كلمة القاها في المؤتمر الصحافي، قال تيلرسون ردا على سؤال عن وصفه ترامب “بالابله” خلال الاجتماع :”لن اهتم بأمور سخيفة الى هذا الحد”، معتبرا انه لا هدف لذلك سوى بث التفرقة ولن أشارك في الجهود الهادفة إلى تقسيم هذه الادارة.