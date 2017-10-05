الدفاع الروسية: ضربات صاروخية من غواصات على مواقع لمسلحين بدير الزور

أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير مواقع تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي عبر ضربات بصواريخ “كاليبر” المجنحة على مدينة الميادين السورية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن غواصتي “فيليكي نوفغورود”، و”كولبينو” المتمركزتين في محيط البحر الأبيض المتوسط وجهتا ضربتين بـ10 صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” إلى أهداف الإرهابيين الدوليين في محيط مدينة الميادين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم “داعش” تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات جراء الضربتين، مضيفة أن العملية كانت تهدف إلى دعم أعمال وحدات القوات الحكومية السورية الرامية إلى تدمير التنظيم في محافظة دير الزور.