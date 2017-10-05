السعودية: تفكيك خلية ارهابية مرتبطة بـ”داعش”

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، في بيان، الخميس، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” في الرياض، في عملية استباقية.

وذكر البيان أنه تم القبض على 5 أشخاص ومداهمة 3 مواقع مرتبطة بخلية “داعش” في الرياض، وقتل 2 من أفراد التنظيم في موقعين منفصلين.

وأوضح البيان أن انتحارياً تابعاً لـ”داعش” فجّر نفسه في استراحة في حي الرمال بالرياض حاصرتها قوات الأمن السعودية، وأيضاَ أعلن البيان مقتل مسلح من “داعش” رفض الاستسلام لقوات الأمن.