السعودية توقع اتفافا لشراء صواريخ إس-400 الروسية

وقعت السعودية، الخميس، اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع إس-400، إضافة إلى تصنيعها في المملكة، وذلك في إطار الزيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو.

وذكر بيان، صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، نقلته فرانس برس، أنه بموجب الاتفاق تشتري الرياض صواريخ من نوع إس-400، وأنظمة مضادة للدروع من نوع “كورنت-إي أم”، وقاذفات صاروخية من نوع “توس-1أي”. كما تشتري السعودية قاذفات قنابل يدوية “أي جي إس-30″، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع أي كي-103.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في العاصمة الروسية في وقت سابق الخميس.