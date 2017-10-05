السودان تحظى بالرضى الأميركي.. وتتحرر من العقوبات

أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان، بعد تحسن في ملف حقوق الإنسان وتقدم في مواجهة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب الخطوة في وقت قريب ربما يكون يوم غد الجمعة.

وخفف الرئيس السابق باراك أوباما قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل موقّت. وفي تموز أجلت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قراراً بشأن رفع العقوبات بالكامل وحددت مهلة للقرار تنتهي في 12 تشرين الأول.