سلام من بيت الوسط: نحن إلى جانب الحريري بكل ما يخوض من مواجهات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء في “بيت الوسط” رئيس الحكومة السابق تمام سلام وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية والوضع العام في البلاد.

بعد اللقاء، قال الرئيس سلام: “لقائي اليوم مع الرئيس الحريري يأتي في سياق التشاور والتداول في الوضع الراهن. فالكل يعلم أن هناك ظروفا تتطلب الكثير من العناية والدراية لمواجهتها. والكل يعلم أيضا أن هناك تراكما كبيرا لكثير من الخلل والتقصير في أمور عديدة تهم المواطن والبلد، وبناء على ذلك، هناك بعض الحالات من عدم الارتياح والمواجهة ومن التطلب. ولكن يجب القول أن الرئيس سعد الحريري يبذل جهدا متواصلا لإيجاد الحلول والمخارج لكثير من هذه القضايا”.

وأضاف: “الأمر يتطلب أن نكون سويا جنبا إلى جنب في هذا الظرف، أن لا نتخلى عن مهمتنا ودورنا ومسؤوليتنا في توفير كل ما يلزم لوضع الأمور في نصابها والمساعدة على نهوض الوطن. الجميع يعلم أن هناك ظروفا حالية غير مستقرة، بل ومتقلبة، تنعكس دائما علينا في لبنان، مما يتطلب المزيد من التضامن الداخلي. وأنا من جهتي على تواصل مع الرئيس الحريري بالذات، وأتابع بشكل عام من موقعي ما يجري وما يحدث في البلد، ولا بد أن نسجل بعض الإنجازات التي كان قد مضى عليها وقت وهي مجمدة أو متأخرة أو متعثرة، ولكن عندما تحصل تلك الإنجازات لا بد أن تكون هناك بعض الملاحظات والانتقادات، لأن الذي لا يعمل لا يُنتقد ومن يعمل من الطبيعي أن يواجه بعض الملاحظات. ومع ذلك أقول انني اليوم، كما كنت دائما، إلى جانب الرئيس سعد الحريري، إلى جانب كل ما يتحمل ويخوض من مواجهات، من موقع المسؤول الذي لا يتهرب ولا يُستضعف. يحمل المعاناة ويمضي فيها وهذا خيار الجميع يعلم أنه لم يكن بالسهل”.

وختم قائلا: “اليوم وقد مضت سنة على هذا الخيار، نعلم أن التطلع إلى غد أفضل وظروف أفضل، والرئيس سعد الحريري في موقع المسؤولية، هو ما نتمناه ونحن إلى جانبه فيه. أنا متفائل، وأقول انه رغم الكثير من عدم الارتياح لدى العديد من الناس، أنا متفائل وأعتقد أننا قريبا، إذا ما تم اعتماد قوانين الضرائب والسلسلة والموازنة، لا بد أن ينعكس ذلك إيجابا على البلد، خصوصا وأننا مقبلون، وليس بالبعيد من الآن، على استحقاق من أبرز الاستحقاقات التي تحصن وتدعم وطنا مثل لبنان، لما فيه من نظام ديمقراطي. إن شاء الله تحصل الانتخابات، وقانون الانتخابات من الإنجازات التي حصلت مؤخرا، وتكون فرصة لنا وللناس جميعا أن تعبر عما تتمناه لبلدنا الحبيب لبنان”.

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