محلياتالخميس 05 تشرين أول 2017 الخطيب طلب الادعاء على مواطن اصطاد 217 طيرا وعرض طرائده على سيارته طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الادعاء على المواطن محمد عرب وكل من يظهره التحقيق شريكا أو محرضا أو متدخلا واتخاذ كل التدابير القانونية بعد نشره فيديو يظهر فيه متباهيا بعرض طرائد مصطادة على سيارته بتاريخ 24/9/2017، الامر الذي يخالف قانون الصيد، ان لناحية كمية الطرائد إذ أقر أنه اصطاد 217 طيرا من الطيور الممنوع صيدها وان لناحية عرض الطرائد على السيارة. تجدر الاشارة الى أنه وعملا بالمادة 15 من قانون الصيد البري، فإن من يخالف قانون الصيد حتى خلال فتح موسم الصيد يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء بإتلاف الاجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام