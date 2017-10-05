ظهور القمر كما لم تشاهدوه من قبل !!!

يتهافت الناس إجمالاً لمشاهدة ظهور القمر فيتوجهون إلى أماكن مخصصة ليحصلوا على المنظر الأجمل ولإلتقاط الصور. ولكن ماذا لو أُتيح لكم مشاهدة ظهوره من الفضاء؟ قد يكون الأمر غريبا لكن الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الأوروبية سمح للمشاهدين برؤية أجمل مشهد لظهور القمر من الفضاء,

وفي التفاصيل فإن رائد الفضاء، بولو نيسبولي (من وكالة الفضاء الأوروبية ESA)، استطاع تصوير شريط فيديو رائع يظهر الفاصل الزمني للقمر وعطارد والمريخ وفينوس والنجم الساطع ريجولوس خلال إرتفاعهم فوق أفق الأرض. وقام نيسبولي بتصوير اللقطات في 18 أيلول الماضي خلال رحلته الفضائية، وأصدرت ESA الفيديو النهائي الأسبوع الماضي.

الملفت في الموضوع هو أن الفيديو يعطي فكرة للمشاهد على المنظر من الفضاء؛ وكتب المسؤولون في الوكالة شرحا للفيديو بهدف مساعدة المشاهدين على تتبع ما يحدث.

يبدأ الفيديو مع ظهور فينوس كنقطة ضوء صغيرة في الظلام المخيم على الفضاء؛ ويتبع هذا الكوكب نقطة باهتة من النجم ريجولوس (وجدت في كوكبة ليو). بعد ذلك، يصبح المريخ وعطارد مرئيين ثم يرتفع القمر فوق الأفق المشرق فيجعله المنظر يبدو أكبر بكثير من الكواكب الأخرى.

إذا نظرتم بعناية في الجزء العلوي من الشاشة، يمكنكم رؤية جزء صغير من محطة الفضاء في المشهد.

يتواجد نيسبولي حاليا في وسط إقامة ستمتد خمسة أشهر على متن المركبة الفضائية الدولية؛ أما السرعة التي تسير فيها محطة الفضاء فتعني أن رواد الفضاء يمكنهم رؤية شروق الشمس تقريبا كل 90 دقيقة.

المشاهد المذهلة مثل هذه التي أخذت للفاصل الزمني هي واحدة من الامتيازات التي تجري في المدار. فماذا يخبئ الفضاء أيضاً؟

كريستين الصليبي