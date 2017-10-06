اللواء ابراهيم إستقبل رئيس أركان لجنة مراقبة الهدنة “UNTSO”

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مقرّ المديرية صباح الجمعة، رئيس أركان لجنة مراقبة الهدنة UNTSO اللواء آرثر دايفيد غون Arthur David Gawn يرافقه وفد من المستشارين. وعرض اللواء ابراهيم مع اللواء آرثر الاوضاع الامنية في لبنان والمنطقة، إضافة الى الاوضاع في جنوب لبنان.

وفي ختام اللقاء، قدّم اللواء آرثر اثر انتهاء ولايته درعاً تقديريةً الى اللواء ابراهيم. من جانبه، سلّم اللواء ابراهيم في المقابل اللواء آرثر درع الامن العام كعربون تقدير طيلة فترة التعاون.