ابراهيم وصل الى زحلة ودوريش اولم على شرفه

وصل منذ بعض الوقت المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى زحلة، حيث يقيم في هذه الاثناء رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران عصام يوحنا درويش حفل غداء تكريمي على شرف اللواء ابراهيم بحضور عدد من النواب والوزراء ورجال الدين والشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

وكان اللواء ابراهيم قد استقبل باحتفال رسمي وشعبي حاشد امام دار المطرانية، على وقع الاناشيد الوطنية وفرق الخيالة.