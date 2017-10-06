“الأحرار” يحذّر من عودة مشكلة النفايات

رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار أن الوقت قد حان لمعالجة موضوع النازحين السوريين بشكل جدي لضمان عودتهم الى بلادهم خصوصاً في ظل وجود مناطق آمنة في سوريا يمكنها استضافتهم، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسهيل هذه العودة، وواجب المجتمعين العربي والدولي تقديم المساعدات لهم لترسيخ عودتهم وإسهامهم في إعادة إعمار وطنهم.

وحذّر من محاولات بعض الأطراف استغلال الوضع الإنساني لخدمة النظام السوري بالدفع الى تطبيع العلاقات معه وممارسة الضغوط في هذا الاتجاه وهذا ما يعطل عودة النازحين ويراكم المشاكل على لبنان.

كما حذّر المجلس، بعد اجتماعه الأسبوعي، من عودة مشكلة النفايات خصوصاً أن مطمري برج حمود والكوستا برافا يبلغان طاقتهما الاستيعابية القصوى في وقت ليس ببعيد، داعياً المسؤولين الى صبّ اهتمامهم على البحث عن حل بديل من دون إبطاء، بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني الناشط في هذا المجال.

ودعا الى البحث في حلول مستدامة يمكن التوصل اليها من خلال تبني الخطط المعتمدة في الدول المتقدمة، رافضاً المزايدات وكل اشكال استغلال هذه المشكلة.

من جهة أخرى، دعا الى التزام المبدأ القائل بضرورة تأمين الواردات للنفقات المالية وتفسيره ان لا نفقات من دون مداخيل لتغطيتها على أن ترد في متن الموازنة السنوية وإلا تفاقم العجز الذي يسببه موجب الاستدانة.

واعتبر أن المخرج المقبول للموازنة يقضي بالاكتفاء مرحلياً بقطع الحساب لسنة 2015 على أن يتم قطع الحساب للسنوات السابقة كما ينص عنه القانون، معتبراً أن عدم اعتماد هذا الحل يدخل الوضع في دائرة مفرغة بين السعي الى ضرائب جديدة تغطي السلسلة وبين رفض ربطها بالضرائب.