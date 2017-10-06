بالصورة: غادرت منزل ذويها في عاليه ولم تعد… مفقودة منذ حوالي الشهرين!

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– نداء جميل شميط (مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في مدينة عاليه بتاريخ 31/07/2017، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقمين: 922173/05 _ 921115/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.