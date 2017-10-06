وهبة: إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

استبعد النائب أمين وهبة أن تكون التعديلات الضريبية قد استهدفت أصحاب الدخل المحدود إنما أخذت بملاحظات المجلس الدستوري، مشدداً على أن السلسلة أصبحت حقاً مكتسباً توجب تأمين الموارد لتمويلها بما ينسجم مع رؤية المجلس الدستوري تفادياً لأي طعن على أن تُقرّ وتبتّ بشكل نهائي.

وهبة وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان – الضبية”، أشار الى وجود اتفاق داخل الحكومة على إقرار موازنة العام 2017 ووضع الأمور على السكة لإنجاز قطع الحساب في أقرب وقت بما يؤسس لموازنة سهلة في العام 2018 تقرّب البلد باتجاه انتظام المالية العامة وانتظام عمل المؤسسات.

ورداً على سؤال، أكد وهبة أن هناك إجماعاً حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أكانت أُنجزت البطاقة البيومترية أم لا، داعياً الى عدم ربط إنجاز هذا الاستحقاق بأي موضوع آخر.